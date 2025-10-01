Evade dagli arresti domiciliari per scassinare auto in sosta: arrestato dalla Polizia

Evade dai domiciliari per scassinare un’auto in sosta ma viene bloccato in flagranza dalla Polizia di Stato. Un uomo è stato arrestato nei pressi di piazza della Repubblica dagli agenti della Squadra Volante che lo hanno sorpreso mentre, armato di frangivetro, stava rompendo il finestrino di un’auto parcheggiata.

Alla vista dei poliziotti l’uomo ha tentato la fuga ma è stato inseguito, fermato e arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Dagli accertamenti è emerso che era sottoposto agli arresti domiciliari ed è stato denunciato anche per evasione e per aver fornito false generalità.