Elezioni Calabria, Tridico: “Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza”

(Adnkronos) – Dopo i primi risultati delle elezioni regionali in Calabria, che vedono avviarsi verso una netta vittoria il candidato di centrodestra e governatore uscente Roberto Occhiuto, "c'è un'amarezza di fondo, c'è una delusione… l'astensionismo qui è la maggioranza". A commentare così ai microfoni di Adnkronos è Pasquale Tridico, lo sfidante di Occhiuto e candidato del campo largo.

