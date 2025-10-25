Eccellenza. Al “Pontelongo” il Niscemi cerca la grande impresa contro la vice capolista Modica

La settima di campionato, nel girone B dell’Eccellenza, propone domenica la sfida tra la neo promossa Niscemi e il Modica vice capolista (ore 15). Un confronto che si annuncia parecchio ostico per la squadra gialloverde di mister Comandatore.

Al “Pontelongo”, infatti, arriva un Modica ambizioso che non vuol certo recitare la parte della vittima sacrificale come accaduto quando il Niscemi ha sconfitto sul proprio terreno di gioco la Messana. Di contro, la compagine niscemese è parecchio cresciuta in intensità e ritmo di gioco, ma anche in capacità di incidere sui match. Per altro, per il match di domenica 26 ottobre è prevista la giornata gialloverde, per cui saranno annullati abbonamenti e ingressi di favore e tutti dovranno pertanto pagare il biglietto d’ingresso allo stadio.

Dunque non sembra difficile prevedere per questo Niscemi – Modica un bel cocktail calcistico di emozioni e gol. Anche perchè tanto l’una quanto l’altra squadra, separate in classifica da 5 punti (8 del Niscemi contro i 13 del Modica), stanno bene e vogliono dimostrare tutto il loro valore con una prestazione degna. Arbitrerà Niscemi – Modica El Mahdi El Bouazaoui di Chiavari, con guardalinee Antonino Spanò ed Enrico Oteri di Messina. Il prezzo d’ingresso del biglietto intero, sia per i tifosi di casa che per gli ospiti, sarà di 10 euro.