Donna in bicicletta muore sul colpo travolta da un’auto

A Pescara una donna di 40 anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto in via Rio Sparto mentre attraversava in sella a una bici elettrica su un attraversamento ciclabile.

Secondo una prima ricostruzione, la Mercedes Classe A che l’ha investita stava sorpassando un’altra vettura che si era fermata per farla passare. L’impatto è stato violentissimo e la donna è deceduta sul colpo. Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia locale e polizia di Stato. La strada è rimasta chiusa al traffico per i rilievi. (Adnkronos)