Coppa Italia Promozione. Un super Serradifalco Calcio ne rifila 6 alla Sommatinese in un derby esaltante

Dopo l’1-1 dell’andata disputata al “Peppe Tricoli”, allo stadio “Antonio Alaimo” era lecito attendersi una gara altrettanto equilibrata tra Serradifalco Calcio e Sommatinese, e invece i falchetti hanno letteralmente travolto la compagine sommatinese che, soprattutto nel secondo tempo, non è stata in grado di arginare in alcun modo le folate dei padroni di casa.

L’incontro ha mantenuto fede alle attese della vigilia. Già dopo una ventina di minuti Serradifalco in vantaggio con Giovanni Rizzo. La Sommatinese, tuttavia, per nulla intimidita dal vantaggio iniziale dei padroni di casa, ha pareggiato quasi subito con Vaccaro. La partita, in questo frangente, è risultata tanto godibile quanto equilibrata. Nel finale di tempo, Serradifalco Calcio nuovamente in vantaggio, stavolta con il talento Salvo.

Nella ripresa ci si attendeva la reazione della Sommatinese e invece ha imperversato in lungo e in largo il Serradifalco Calcio. Sono così arrivati i gol di Rizzo, Salvo, Toledo e D’Onofrio a sugellare una sestina vincente davvero notevole. Gli ospiti hanno chiuso lo score del match sul 6-2 con la rete di Traorè.

Per il Serradifalco Calcio ancora un gran trionfo, per di più in un derby nel quale è emersa la personalità e il carattere della squadra di Gianfilippo Di Matteo che ha dimostrato di possedere potenzialità davvero notevoli, ma anche una capacità di pressing a tutto campo veramente encomiabile. Di contro la Sommatinese di Mauro Miccichè, a parte qualche bella azione e qualche ripartenza interessante, non ha reso per come avrebbe potuto, ha sofferto parecchio il pressing avversario ed ha commesso diversi errori difensivi pagati a caro prezzo.

La squadra del presidente Salvatore Caramanna è così passata al secondo turno, mentre la Sommatinese è ancora alla ricerca della sua prima vittoria ufficiale in questa stagione.