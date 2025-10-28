Salute

Caltanissetta. Servizi della Polizia Stradale finalizzati a prevenire e contrastare la guida sotto effetto di alcol e droga

Mar, 28/10/2025 - 18:31

CALTANISSETTA. Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, coadiuvati da personale dell’Ufficio Sanitario della Questura, a bordo di ufficio mobile, periodicamente nel territorio della provincia svolgono servizi finalizzati a prevenire e contrastare la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o sotto l’effetto di alcol.

Nel corso dei posti di controllo i conducenti degli autoveicoli vengono sottoposti ai test. Detti servizi sono disposti al fine di garantire una maggiore sicurezza sulle strade e contrastare l’uso di sostanze stupefacenti e alcol alla guida dei veicoli, che purtroppo causa gravi incidenti.

Un’attività, quella della Polizia Stradale, che la vede in primissima linea e che è tesa a prevenire incidenti stradali che, troppo spesso, hanno le loro cause nell’uso di alcol o stupefacenti mentre si guida e, proprio per questo, preziosa per salvare tante vite umane evitando che una semplice uscita serale per divertimento, possa trasformarsi in tragedia.

