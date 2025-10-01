Caltanissetta. Rinnovate le cariche sociali dell’UNIMRI: Francesco Cagnina rieletto presidente

Ieri sera, presso i locali della Mutua Società cattolica Maria SS. della Catena, si è svolta l’assemblea degli Insigniti Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana per il rinnovo delle cariche sociali. E’ stato rieletto Presidente l’Uff. Francesco Cagnina. Consiglieri eletti: Uff. Francesco Sedia, Uff. Calogero De Fraia, Cav. Michele Salerno,Cav. Leonardo Gaiteri, Cav. Michele S. TerminiCav. Gaetano Arcarese. Presente inoltre all’assemblea il Presidente Regionale Cav. Franco Messina e numerosi cavalieri. Il presidente rieletto ha ringraziato tutti per la fiducia e ha assicurato il massimo impegno per portare avanti i programmi dell’UNIMRI, insieme ai consueti eventi di beneficienza che contraddistinguono il buon lavoro dell’Associazione.