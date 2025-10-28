Caltanissetta. Reclutato nuovo personale medico e sanitario all’Asp per colmare carenze di organico

CALTANISSETTA. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta prosegue con determinazione nel reclutamento di nuovo personale medico e sanitario, un’azione strategica volta a colmare l’annosa carenza di organico e ad affrontare le criticità che ne derivano. L’obiettivo primario è garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ai cittadini, assicurare la regolare turnazione del personale medico e, fondamentale, abbattere le liste d’attesa.I recenti sforzi dell’ASP hanno portato al conferimento di ulteriori incarichi cruciali in varie specialità, per il rafforzamento delle strutture ospedaliere e territoriali:• È stato conferito un incarico di Dirigente Medico di Emergenza-Urgenza a tempo determinato presso il PO S. Elia di Caltanissetta alla Dr.ssa Maria Clara Peruga.

La dottoressa, attualmente iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione di Medicina Emergenza-Urgenza dell’Università di Catania, manterrà l’incarico fino al conseguimento del titolo di specializzazione a seguito del quale il rapporto di lavoro sarà trasformato a tempo determinato.• Presso il PO V. Emanuele di Gela, prenderà servizio il Dr. Di Falco Michele Dirigente Medico di Urologia selezionato dalla graduatoria degli specializzandi del concorso pubblico, l’incarico è in essere fino al conseguimento del titolo di specializzazione, al quale seguirà la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.• Un incarico a tempo determinato è stato conferito alla Dr.ssa Barbera Giuseppina Dirigente Medico di Chirurgia Generale presso il PO S. Elia di Caltanissetta, con scadenza prevista per il 31 dicembre 2025.

Il Dr. Francisci Jurii Antonio Dirigente Medico di Medicina Legale ha ricevuto un incarico a tempo determinato presso la UOC Medicina Legale, anch’esso fino al 31 dicembre 2025.• Il Dr. Vullo Pierfrancesco, Dirigente Medico Specializzato in Neurologia, ha ricevuto un incarico di tipo libero-professionale presso il PO V. Emanuele di Gela, con scadenza al 31 dicembre 2025 e possibilità di rinnovo.• L’Area Territoriale ha visto l’assegnazione di due incarichi di Dirigente Farmacista a tempo determinato fino al 31 dicembre 2025 alle Dr.sse Irrera Pierangela e Ferrera Elisitea.

Alla Dr.ssa Lorenzano Giusy viene conferito l’incarico a tempo determinato di PdS Ortottista, fino al 31/12/2025, che svolgerà presso l’UOC di Oculistica del PO S.Elia di Caltanissetta. L’azione di reclutamento, che sfrutta anche le disposizioni normative per l’impiego degli specializzandi, è fondamentale per garantire la continuità operativa delle unità complesse e per riportare l’offerta sanitaria provinciale su standard di efficienza più elevati.

