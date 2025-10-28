Caltanissetta. Promossa dal Rotary Club conferenza presso il Liceo Classico su progetto delle malattie sessualmente trasmissibili

CALTANISSETTA. Il progetto “malattie sessualmente trasmesse” è presente sul nostro territorio per l’ottavo anno senza interruzioni e martedì 28 ottobre si è riaperta l’attività con una conferenza educazionale presso il Liceo Classico Linguistico Coreutico Artistico Audiovisivo e Multimediale Ruggero Settimo di Caltanissetta.

Dopo il saluto della dirigente scolastica Rossella Maria Rindone del referente Fabio Fiorenza e della presidente del Rotary Club di Caltanissetta Ivana Guarneri è iniziata la conferenza tenuta dal socio dott. Giuseppe Giannone, Ginecologo e presidente della Commissione Distrettuale sulle Malattie Sessualmente Trasmesse e dal dott. Giuseppe Sportato, Infettivologo. L’aula era gremita e gli studenti hanno seguito la conferenza con estrema attenzione ed alla fine hanno arricchito l’evento con circa trenta domande pertinenti, precise e stimolanti.