Caltanissetta, oggetto sospetto in via Redentore: identificato dagli artificieri di Palermo

Redazione 2

Lun, 06/10/2025 - 14:26

È stato fatto brillare dagli artificieri di Palermo l’oggetto sospetto che questa mattina è stato rinvenuto abbandonato in via Redentore a Caltanissetta.

Non si è trattato di un ordigno, ma l’oggetto si è rivelato essere una batteria. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco che hanno isolato le vie d’accesso mediante transennamenti e deviato i veicoli, mentre dalle autorità è stato disposto lo sgombero temporaneo di alcuni residenti delle vicine abitazioni, in attesa dell’arrivo degli artificieri per effettuare le verifiche del caso.

