Caltanissetta. Luigi Zagarrio (Azione) si complimenta con il sindaco di Gela per la sua elezione a presidente dell’Ati Idrico

CALTANISSETTA. Il segretario provinciale di Azione, Luigi Zagarrio ha inteso complimentarsi con il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano per la sua elezione a presidente dell’ATI Idrico di Caltanissetta.

In una nota ha sottolineato: “Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni al sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, per la sua elezione a presidente dell’ATI Idrico di Caltanissetta.

Si tratta di un riconoscimento importante e pienamente meritato, che premia le sue capacità amministrative, dimostrate in un territorio complesso e ricco di sfide come quello gelese.

La sua nomina rappresenta un segnale di fiducia verso una classe dirigente che ha saputo interpretare con serietà, impegno e concretezza il ruolo istituzionale, mettendo sempre al centro il bene dei cittadini e il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

L’esperienza amministrativa maturata da Di Stefano e la sua attenzione costante ai problemi reali della comunità costituiscono garanzia di un approccio pragmatico e trasparente anche alla guida dell’ATI Idrico.

Ci auguriamo che, sotto la sua presidenza, si possa finalmente avviare una fase di rinnovamento e di efficienza nella gestione del servizio idrico integrato, ponendo fine a disfunzioni che da troppo tempo penalizzano il territorio e restituendo dignità a un settore strategico per lo sviluppo della provincia di Caltanissetta”.

Con la sua elezione, si apre una prospettiva nuova per tutto il territorio nisseno: una visione amministrativa moderna, basata sulla collaborazione tra istituzioni, la valorizzazione delle risorse locali e l’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

