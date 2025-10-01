Caltanissetta. L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ha incontrato neo laureati

CALTANISSETTA. L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta da il benvenuto ai neolaureati e dunque neoiscritti all’Ordine con un incontro presso la sala conferenze di via Enrico Medi. I partecipanti hanno infatti ascoltato le parole del Presidente dell’OMCeO provinciale Giovanni D’Ippolito e del Vicepresidente Salvatore Pasqualetto e Segretario Generale provinciale FIMMG, affrontando temi che riguardano la quotidianità della loro carriera professionale.

Hanno potuto conoscere meglio il ruolo e le funzioni dell’Ordine, la Deontologia Medica e i principi etici che guidano la professione, le certificazioni nonché gli strumenti indispensabili per l’attività clinica e infine anche l’aspetto più pratico come ad esempio cosa mettere nella borsa del medico. “Si tratta di un’occasione preziosa per conoscersi, confrontarsi e fornire a questi giovani colleghi e colleghe gli strumenti essenziali per affrontare al meglio i primi passi nella carriera medica”, ha esclamato il Presidente D’Ippolito.

“È un modo anche- ha poi aggiunto- per accompagnarli in questo importante passaggio dalla vita universitaria a quella professionale. La laurea, da loro recentemente conseguita, infatti rappresenta un traguardo eccezionale e l’inizio di un percorso entusiasmante e di grande responsabilità, proprio per questo è giusto che conoscano le regole e i principi che guidano il nostro lavoro. Accogliamo così i nuovi medici e odontoiatri nella nostra comunità professionale- ha affermato in conclusione- perché la loro energia, le loro idee e il loro entusiasmo sono un valore aggiunto per l’intera professione”.