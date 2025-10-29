Caltanissetta. L’Associazione Casa Rosetta a Nairobi in Kenia per un convegno internazionale sulle tossicodipendenze

CALTANISSETTA. L’Associazione Casa Rosetta partecipa in questi giorni a Nairobi, in Kenia, a un convegno internazionale per l’Africa e l’Asia sulla prevenzione e il trattamento delle tossicodipendenze organizzato da Issup, la Società internazionale dei professionisti della prevenzione e del trattamento per l’uso di sostanze, della quale Casa Rosetta è referente nazionale per l’Italia.

Issup è un’organizzazione non governativa, non a scopo di lucro, creata a Londra nel 1989 e sostenuta con il contributo di alcune prestigiose agenzie internazionali che operano nel campo delle tossicodipendenze: in particolare l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc); l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’Organizzazione degli Stati americani (Oas) e l’Unione africana.

A Nairobi Casa Rosetta ha presentato due relazioni: una riassume il progetto di prevenzione e contrasto alla diffusione della droga attuato con un contributo del “Colombo plain” l’anno scorso a Tanga (Tanzania) dove l’Associazione nissena ha da vent’anni una missione che accoglie anche minori sieropositivi dalla nascita; l’altra relazione illustra i due progetti di prevenzione che Casa Rosetta sta attuando a Caltanissetta e in altre province siciliane con un contributo del Dipartimento per politiche antidroga della Presidenza del Consiglio. I due progetti prevedono la “formazione a cascata” sul programma scolastico europeo “Unplugged” per insegnanti e adolescenti.

A Nairobi i progetti di Casa Rosetta sono stati presentati dal consigliere Pietro Cipolla e dalla responsabile dell’area formazione Giovanna Garofalo.