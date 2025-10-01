Caltanissetta. L’Asp prosegue nel potenziamento dell’assistenza specialistica territoriale

CALTANISSETTA. L’ASP di Caltanissetta prosegue nel potenziamento dell’assistenza specialistica territoriale mediante il conferimento di un incarico a tempo indeterminato alla Dr.ssa Scalia Simona, Specialista Ambulatoriale di Neurologia che dovrà espletare dal primo di novembre per 1 ora settimanale presso il Poliambulatorio di Caltanissetta, per 4 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Santa Caterina Villarmosa e per 3 ore settimanali presso il Poliambulatorio di San Cataldo.
Conferito anche l’incarico al Dr. Legname Giovanni, Specialista in Otorinolaringoiatria che espleterà per 1 ora settimanale presso il Poliambulatorio di Gela.
L’ASP di Caltanissetta ribadisce così l’importanza di investire nella sanità territoriale, assicurando la presenza di specialisti a tempo indeterminato e garantendo servizi di alta qualità più vicini ai cittadini.