Caltanissetta. L’Asp prosegue nel potenziamento dell’assistenza specialistica territoriale

Mer, 01/10/2025 - 21:33

CALTANISSETTA. L’ASP di Caltanissetta prosegue nel potenziamento dell’assistenza specialistica territoriale mediante il conferimento di un incarico a tempo indeterminato alla Dr.ssa Scalia Simona, Specialista Ambulatoriale di Neurologia che dovrà espletare dal primo di novembre per 1 ora settimanale presso il Poliambulatorio di Caltanissetta, per 4 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Santa Caterina Villarmosa e per 3 ore settimanali presso il Poliambulatorio di San Cataldo.

Conferito anche l’incarico al Dr. Legname Giovanni, Specialista in Otorinolaringoiatria che espleterà per 1 ora settimanale presso il Poliambulatorio di Gela.

L’ASP di Caltanissetta ribadisce così l’importanza di investire nella sanità territoriale, assicurando la presenza di specialisti a tempo indeterminato e garantendo servizi di alta qualità più vicini ai cittadini.

