Caltanissetta in festa per la Madonna del Rosario in Sabucina: dal 2 al 4 ottobre tra fede, tradizione e spettacolo

Caltanissetta in festa per la Madonna del Rosario in Sabucina: tra fede, tradizione e spettacolo

CALTANISSETTA – La città si prepara a celebrare con devozione e partecipazione la festa in onore della Madonna SS. del Rosario in Sabucina, che si terrà domenica 5 ottobre 2025, con un ricco programma di appuntamenti religiosi e popolari.

I festeggiamenti inizieranno con il triduo di preparazione nei giorni 2, 3 e 4 ottobre: ogni sera, alle ore 18.30, la recita del Santo Rosario e, alle 19.00, la Santa Messa. Sabato 4 ottobre, alle ore 20.30, spazio alla tradizione popolare con la Sagra della Salsiccia, animata dallo spettacolo dei comici siciliani Toti e Totino, seguiti dal concerto del trio “Rondò Siciliano”.

Il momento più atteso sarà domenica 5 ottobre: alle ore 16.30 partirà la processione dalla “Porta della Madonna” lungo la contrada Sabucina, accompagnata dal complesso bandistico. Alle 18.30 si terrà la solenne celebrazione eucaristica davanti alla piccola chiesa, presieduta dal parroco di Santa Barbara, sac. Salvatore Giuseppe Pignatone. La giornata si concluderà con l’estrazione di numerosi premi messi a disposizione da ditte nissene e con il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici.

I festeggiamenti proseguiranno martedì 7 ottobre, giornata dedicata al ringraziamento: alle ore 19.00 recita del Santo Rosario e, alle 19.30, la Santa Messa di ringraziamento in onore della Madonna del Rosario.

Alla manifestazione, patrocinata dal Comune di Caltanissetta e dalla Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Michele di San Cataldo, prenderanno parte autorità civili, associazioni religiose e di volontariato. Nell’occasione, i fedeli potranno anche visitare il sacello votivo dedicato a Padre Pio da Pietrelcina, realizzato dal Comitato Pro-festeggiamenti.

Un appuntamento che unisce spiritualità, tradizione e comunità, rinnovando una delle ricorrenze più sentite dal popolo nisseno.