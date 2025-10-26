Caltanissetta. Il Partito Democratico contro la cessione di Telecontact: “Un colpo durissimo al lavoro e al territorio”

Salute

Redazione 1

Dom, 26/10/2025 - 08:40

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del PD di Caltanissetta per la tramite di Ester Vitale nella quale si parla della cessione di Telecontact e delle conseguenze che potrebbe avere sul territorio e il futuro dei lavoratori.

“Come avevamo paventato a giugno, è stata notificata alle organizzazioni sindacali la procedura ex art. 47 per la cessione di ramo d’azienda di Telecontact, azienda del Gruppo TIM e da essa interamente controllata. Il Partito Democratico di Caltanissetta esprime la propria netta e indignata contrarietà alla cessione di Telecontact fuori dal Gruppo TIM. Questa operazione rappresenta un errore strategico gravissimo, che mette a rischio centinaia di posti di lavoro e infligge un colpo durissimo all’economia del nostro territorio.

Mentre il mondo delle telecomunicazioni si muove verso fusioni e integrazioni con i grandi gruppi nazionali e internazionali, qui si va nella direzione opposta: si svende, si smembra e si impoverisce un patrimonio di competenze costruito in oltre venticinque anni di lavoro. In una città come Caltanissetta, già agli ultimi posti in Italia per tasso di occupazione e opportunità, non si può restare a guardare mentre si smantellano le poche realtà produttive rimaste. Telecontact non è solo un call center: è un presidio di professionalità, di tecnologia e di lavoro stabile.

Eppure, TIM ha scelto di cederla a una nuova società creata ad hoc, con il rischio concreto di precarizzare e disperdere il capitale umano che ha garantito per anni la qualità del servizio. Una scelta miope, che guarda solo ai conti e ignora completamente la responsabilità sociale di un grande gruppo nazionale. Ancora più grave è il silenzio assordante delle istituzioni locali e regionali. Dov’è la Regione Siciliana? Dov’è il Governo nazionale? Dov’è chi dovrebbe difendere il diritto al lavoro in una terra dove la disoccupazione è una piaga strutturale?

Non basta esprimere “preoccupazione”: servono atti concreti e immediati, un tavolo di crisi con Governo, Regione, TIM e sindacati per fermare questa ennesima operazione di esternalizzazione che penalizza il Sud e tradisce i lavoratori. Il Partito Democratico di Caltanissetta è al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, dei sindacati, in ogni sede, per difendere Telecontact e impedire che questa cessione si trasformi nell’ennesimo fallimento industriale e sociale. Non è accettabile che Caltanissetta venga trattata come una terra di scarto, dove si può tagliare e licenziare nel silenzio generale. Difendere Telecontact significa difendere il lavoro, la dignità delle persone e il futuro di un territorio che ha già pagato abbastanza.

Non si può parlare di rilancio del Mezzogiorno se si continua a svuotarlo di lavoro e opportunità. Si ricorda, inoltre, che già nel mese di marzo di quest’anno il Partito Democratico aveva denunciavano le prime avvisaglie di questa possibile operazione, chiedendo a TIM e alle istituzioni di vigilare attentamente per tutelare i livelli occupazionali. Oggi, purtroppo, quelle preoccupazioni trovano una drammatica conferma.

Partito Democratico di Caltanissetta Ester Vitale

