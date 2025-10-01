Caltanissetta, il Commissario Capo della Polizia di Stato Vincenzo Spinello lascia il servizio attivo: il ringraziamento del Questore

CALTANISSETTA. Ha cessato il servizio attivo nella Polizia di Stato il Commissario Capo Vincenzo Spinello. Il funzionario, in servizio in Polizia dal 1987, ha iniziato la sua carriera alla Questura di Milano dove ha svolto attività di controllo del territorio alla Sezione Volanti. Nel 1990 è stato trasferito alla Questura di Catania e assegnato all’Ufficio Scorte. Dal 1993 al 2011 ha svolto servizio alla Sezione Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela occupandosi di delicate indagini, anche contro la criminalità organizzata, svolte in collaborazione con la Squadra Mobile di Caltanissetta.

Nel 2011 è stato trasferito al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi dove ha ricoperto gli incarichi di responsabile della Sezione Investigativa, portando a termine numerose attività d’indagine, e di Funzionario addetto. Nel corso della sua lunga carriera si è contraddistinto in diverse attività per le quali gli sono state conferite numerose ricompense e onorificenze. A Vincenzo Spinello, poliziotto apprezzato da tutti i colleghi, il Questore Albertina Pinuccia Agnello ha rivolto un affettuoso ringraziamento per l’infaticabile impegno profuso, con indiscusse qualità umane e professionali in 38 anni di servizio.