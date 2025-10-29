Caltanissetta. Il 6 novembre sarà chiusa al transito la SS 626 “della Valle del Salso” dal km 39,400 al km 55,400

CALTANISSETTA. Dalle ore 8 alle ore 17 di giovedì 6 novembre verrà chiusa al transito la strada statale 626 “Della Valle Del Salso”, dal km 39,400 al km 55,400, nel territorio di Caltanissetta.

La chiusura si rende necessaria per eseguire, in sicurezza, le operazioni di collaudo del cavalcavia attraverso l’esecuzione di alcune prove di carico sull’impalcato centrale soprastante la SS 626.

Il percorso alternativo da Caltanissetta in direzione Gela prevede l’uscita obbligatoria al km 39,400, attraverso lo svincolo Iudeca/Riesi e la prosecuzione per le strade statali 190, 117 bis e 115. Sulla strada statale 626 è consentito il transito per Butera con uscita obbligatoria al km 45,970 presso lo svincolo per Butera.

Il percorso alternativo da Caltanissetta in direzione Licata prevede l’uscita obbligatoria al km 39,400, attraverso lo svincolo Iudeca/Riesi e la prosecuzione per le strade statali 190, 626 dir, 123 e 115.

Il percorso alternativo da Gela in direzione Caltanissetta prevede la prosecuzione lungo la strada statale 115, l’arrivo a via Venezia attraverso l’intersezione con la strada statale 117 bis e la prosecuzione per le strade statali 117 bis e 190. È consentito il transito fino allo svincolo Carruba sito al km 55,400 della strada 626.