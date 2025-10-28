Salute

Caltanissetta. Il 31 ottobre Consiglio comunale urgente sulla vertenza dei lavoratori Telecontact

Mar, 28/10/2025 - 18:17

CALTANISSETTA. Con determinazione della Conferenza dei Capigruppo del 28 ottobre,  è stato convocato un Consiglio Comunale straordinario e urgente per venerdì 31 ottobre alle ore 10 per discutere sulla vicenda dell’azienda Telecontact.

Una seduta consiliare nel corso della quale sarà discussa una Mozione sulla Vertenza Telecontact a tutela degli stessi lavoratori.
I cittadini che desiderano assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it .

