Caltanissetta. Giovane nissena omaggia la Divina Commedia di Dante Alighieri con la sua tesi di laurea

CALTANISSETTA. Con la sua tesi di laurea dal titolo “Dall’inferno alla luce: la legge del contrappasso – la metamorfosi dell’anima nel viaggio dantesco, tra peccato, giustizia e redenzione”, la giovane nissena Rossella Formica, laureata presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, ha reso omaggio alla Visione della Voragine Infernale di Dante Alighieri attraverso le sue illustrazioni, ricevendo la massima votazione di 110 e lode.

Attraverso lo studio della Divina Commedia, la ricerca ha messo in luce come la legge del contrappasso non sia soltanto un principio punitivo, ma una chiave universale di lettura della giustizia, ancora oggi attuale e capace di interrogare la coscienza umana.

Un risultato che non rappresenta solo la conclusione di un percorso universitario, ma anche un segnale forte del talento della giovane nissena e della capacità della cultura cittadina di crescere grazie all’impegno e alla passione dei suoi giovani, capaci di dare nuova vita al patrimonio letterario universale.