Caltanissetta. Emessi dal Questore Agnello 33 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione: 7 ammonimenti per atti persecutori e un foglio di via obbligatorio

Caltanissetta, il Questore ha emesso 33 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, inoltrata anche una proposta per l’applicazione della sorveglianza speciale di P.S. al Tribunale.

23 avvisi orali, 7 ammonimenti per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, 2 divieti di acceso in luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e un foglio di via obbligatorio.

La Polizia di Stato continua l’azione di contrasto alla criminalità diffusa. Nel corso dell’ultima settimana, il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha emesso altri 33 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione. 23 provvedimenti riguardano l’avviso orale notificato a soggetti arrestati e denunciati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri nel territorio provinciale poiché si sono resi protagonisti di condotte pericolose e antisociali: tentata rapina, rissa, resistenza a pubblico ufficiale, minacce, tentato omicidio, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi. 7 ammonimenti, per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, sono stati emessi nei confronti di uomini che si sono resi autori di stalking, lesioni personali e percosse; 6 di essi nei confronti di coniugi ed ex compagne, in un caso, le reiterate e plurime condotte di atti persecutori e percosse sono state, invece, perpetrate nei confronti dei propri genitori. Un cinquantenne, residente nella provincia di Novara, già ammonito dal Questore di Caltanissetta per atti persecutori, poiché ha perseguito nel suo comportamento persecutorio nei confronti dell’ex compagna, è stato colpito dal foglio di via obbligatorio, con divieto di far ritorno nel comune di Gela per tre anni. Due daspo sono stati emessi nei confronti di tifosi che lo scorso mese di aprile, in occasione dell’incontro di calcio Kamart – Priolo, disputatosi presso lo stadio comunale “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, sono stati trovati in possesso di razzi segnaletici e fumogeni di cui è vietato il possesso in occasione di manifestazioni sportive. I due tifosi non potranno recarsi allo stadio o presso le aree antistanti o limitrofe ad esso per tutto il prossimo anno. Tutti i predetti, ritenuto che per la loro condotta sono considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati invitati a tenere una condotta conforme alla legge. Il Questore ha, inoltre, inoltrato al Tribunale di Caltanissetta una proposta per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per violenza domestica.