Caltanissetta. Delegazione nissena del PD al congresso del PSE ad Amsterdam per un’Europa giusta, verde e solidale

CALTANISSETTA. In occasione del Congresso del Partito del Socialismo Europeo (PSE), svoltosi nel weekend appena trascorso, la delegazione del Partito Democratico di Caltanissetta, composta da Greta Tassone, Fausto Terrana, Dario D’Amico, Najwa Fariki, Gaetano Militello e Chiara Marchese – insieme al responsabile Esteri On. Peppe Provenzano – ha ribadito con forza la visione di un’Europa che metta al centro le persone, non gli egoismi nazionali.

“L’Europa deve guardare investire sul Sud e sulle aree interne, troppo spesso marginalizzate. Territori come il nostro, ricchi di potenzialità e risorse, devono essere protagonisti di una nuova stagione di sviluppo sostenibile e inclusivo. Per questo riteniamo fondamentale incentivare lo scambio di buone prassi tra territori europei, per raccogliere esperienze virtuose da tradurre in azioni concrete nei nostri comuni, province e regioni.

È importante, soprattutto per chi vive e milita nei territori, in particolare in Sicilia e nelle regioni insulari, partecipare a momenti come questo. Confrontarsi con esperienze europee ci fa capire che non siamo soli, che esiste un’Europa pronta a sostenere i nostri percorsi di crescita e di innovazione. Partecipare significa portare la voce delle nostre comunità affinché trovino dignità nelle scelte europee e costruire ponti di collaborazione e solidarietà.

Vogliamo una transizione ecologica e digitale giusta: il Green Deal è un’opportunità da difendere per un nuovo modello di economia e società fondato su sostenibilità e giustizia sociale. Serve un’Europa che non si limiti alle logiche del mercato o al riarmo dei singoli Stati. Un’Europa dei popoli, non un’arena tra Stati.

Torniamo da Amsterdam con rinnovata energia e convinzione: costruire un’Europa giusta, verde e solidale è possibile. E passa anche da Caltanissetta”.