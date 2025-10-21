Caltanissetta. Bando di concorso per messo notificatore: domanda fino al 25 ottobre

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Portale del reclutamento “InPA”

Il Comune di Caltanissetta ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli e prova d’idoneità, ai sensi dell’art. 49 della L. R. N. 15/2004, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:

– n. 1 posto di Messo Notificatore, Area degli Operatori Esperti CCNL comparto funzioni locali 2019/2021 (ex Cat. B).

La procedura avverrà per titoli e colloquio.

C’è tempo fino al 25 Ottobre 2025 alle ore 13:00 per presentare la domanda che dovrà essere presentata esclusivamente tramite il portale INPA.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Portale del reclutamento “InPA” all’indirizzo https://portale.inpa.gov.it, previa autenticazione attraverso i sistemi SPID/CIE/CNS o eIDAS.

All’atto della registrazione al Portale l’interessato compilerà il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC al quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione personale relativa alla procedura.

Conclusa la compilazione del curriculum, il candidato dovrà procedere alla compilazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico, ricercando la presente procedura nell’apposita sezione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Risorse Umane ai recapiti telefonici: 0934/74231 – 74265 o inviare apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ufficio.personale@pec.comune.caltanissetta.it