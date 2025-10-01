Salute

Caltanissetta. Accusato di maltrattamenti in famiglia: assolto in Tribunale

Mer, 01/10/2025 - 22:14

CALTANISSETTA. Il Tribunale penale di Caltanissetta in composizione monocratica presieduto dalla Dott.ssa Giuseppina Chianetta, ha assolto S.S. dal reato di maltrattamenti in famiglia a carico della coniuge.

Nonostante la gravità delle accuse, che a suo tempo avevano reso applicabili le norme sul cosiddetto codice rosso, l’imputato, difeso dall’Avv. Calogero Buscarino, nel corso delle varie udienze dibattimentali, ha evidenziato l’inconsistenza delle stesse.

Il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna ad anni 4 e mesi 3 di reclusione. Il Giudicante, in accoglimento delle conclusioni della difesa, ha mandato assolto l’imputato.

