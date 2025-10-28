Bimba di due anni cade in casa mentre giocava con il cugino e sbatte la testa: dichiarata morte cerebrale; gli organi saranno donati

Non é sopravvissuta la bambina di due anni rimasta gravemente ferita sabato sera dopo una caduta in casa a Palazzolo nel Bresciano. Dopo tre giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, oggi i medici hanno dichiarato la morte cerebrale della piccola.

I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. La bambina, di origine marocchina ma nata in Italia, si trovava a Palazzolo sull’Oglio insieme alla madre, ospite di alcuni parenti. Il padre, invece, si trova all’estero per motivi di lavoro.

La famiglia risiede a Telgate, in provincia di Bergamo, al confine con il Bresciano. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Chiari, la piccola stava giocando in casa con il cugino di dieci anni quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduta battendo violentemente la testa. Poco dopo ha iniziato a sentirsi male.

Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente. I familiari l’hanno portata subito alla guardia medica di Palazzolo, dove la bimba sarebbe arrivata già in arresto cardiaco. Di qui il trasferimento in ospedale e, oggi, il decesso. (ANSA).