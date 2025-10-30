Salute

Basket. L’Airam Under 13 domina il debutto in campionato superando l’Invicta nel derby nisseno

30/10/2025

Esordio travolgente per i ragazzi dell’ Airam Under 13 , che nel derby d’apertura del campionato di basket U 13 si impongono con un netto 100 a 11sui ragazzi dell’Invicta . Una partita a senso unico, nella quale i giovani atleti, cresciuti nel centro minibasket Airam e guidati dal coach Emilio Galiano , hanno mostrato tutto il loro valore.

Derby nettamente vinto dall’ Airam , che ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti di gioco. Già alla fine del primo tempo il tabellone segnava un eloquente 57 a 4 , a testimonianza di una superiorità chiara in ogni reparto. Coach Galiano ha potuto così effettuare ampie rotazioni , dando spazio a tutti gli atleti iscritti a referto , senza che l’intensità del gioco ne risentisse. Dal primo all’ultimo minuto, i ragazzi hanno espresso intensità, gioco di squadra e grande entusiasmo, rendendo impossibile ogni tentativo di rimonta da parte degli avversari.

Ancora una volta, il lavoro costante in palestra premia il gruppo azzurro dell’Airam , che continua a crescere e a consolidare la propria identità dopo le finali regionali della scorsa stagione. A fine gara, coach Galiano ha voluto sottolineare l’importanza di mantenere sempre i piedi per terra: “Una bella vittoria nel derby per la nostra squadra che ci dà fiducia e slancio per il prosieguo del campionato , in campo abbiamo mostrato determinazione, gioco di squadra e tanta voglia di vincere giocando bene. Questo successo non è solo il risultato di una partita ben giocata, ma il segno della crescita di un gruppo affiatato , nato e cresciuto nel nostro centro minibasket .

I ragazzi, fortemente motivati e uniti dallo spirito di squadra, hanno dimostrato quanto il lavoro quotidiano e la passione possano fare la differenza. Una vittoria che dà fiducia e carica per continuare su questa strada, con la consapevolezza che l’impegno e l’entusiasmo sono le chiavi per nuovi traguardi. Ora la parola d’ordine resta umiltà siamo solo all’inizio e dobbiamo continuare a lavorare con la stessa voglia di migliorare giorno dopo giorno.” Formazione U 13 dell AIRAM Caltanissetta : Lacagnina Jacopo, Rando Marco, Giusti Gabriele , Palermo Lorenzo, Evola Tommaso, La Porta Oscar, Vinci Francesco, Sardo Carlo, Calafiore Aurelio, Liao William, Di Benedetto Alessandro

