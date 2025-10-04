Ballando con le stelle, oggi 4 ottobre seconda puntata: c’è anche Belen

(Adnkronos) –

La seconda puntata di Ballando con le stelle stasera su Raiuno promette scintille. Lo show condotto da Milly Carlucci, in onda oggi 4 ottobre alle 21.30, si presenta con un menù ricchissimo sull carta. C'è Belen come 'ballerina per una notte' e si profilano scambi movimentati tra concorrenti e giuria dopo le premesse della prima puntata: attesa per il 'secondo round' tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli, per la 'risposta' di Beppe Convertini a chi lo definisce 'uomo medio', per il nuovo look di Marcella Bella e Andrea Delogu.

Belen Rodriguez ballerà un brano moderno con il suo partner Yuri Orlando, sulle note di Thinking out loud di Ed Sheeran. Quindi, saranno nuovamente dodici le esibizioni della serata e, al momento, nessuna coppia è stata eliminata. A scendere in pista saranno Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D'Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli.

I vincitori della prima puntata di Ballando con le stelle sono stati Francesca Fialdini e Giovanni Pernice che si sono esibiti in una samba sulle note di Anema e Core. I Vip in gara, affiancati dai loro maestri, per la seconda puntata hanno realizzato coreografie ancora più elaborate per convincere la giuria in studio capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Al fianco di Sara Di Vaira torneranno i volti di Rossella Erra e della new entry Matteo Addino sempre nella veste di 'tribuni del popolo'. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti 'penalizzati'. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Immancabile il custode del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di La Vita in Diretta. Una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza.