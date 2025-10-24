Aggiornati da Caltaqua i calendari di distribuzione idrica di Caltanissetta e San Cataldo

CALTANISSETTA. Caltaqua ha reso noto il calendario aggiornato dopo la ripresa dell’acquedotto Ancipa per la distribuzione idrica a Caltanissetta e a San Cataldo. Questi i nuovi calendari:
Caltanissetta
25/10/2025 Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, via Paladini, San Giovanni Bosco, Angeli, Cinnirella, ASI Stazzone, Gibil Gabib, Santa Barbara, Centro Balate, Centro Storico, Trabonella
26/10/2025 Poggio S. Elia, via Due Fontane, Sanatorio, L. Monaco, Santa Barbara, Centro Balate, Centro Storico
San Cataldo
25/10/2025 Zone 1-4-5-6
26/10/2025 Zone 2-3-6-7
27/10/2025 Zone 1-4-5-6
28/10/2025 Zone 2-3-6-7