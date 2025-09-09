Va in Commissariato per adempiere ad obbligo di firma, ma lo fa su a bordo di uno scooter rubato: denunciato

È arrivato in Commissariato per adempiere all’obbligo di firma a cui era sottoposto ma lo ha fatto a bordo di uno scooter rubato.

I poliziotti del Commissariato di Librino hanno subito notato il mezzo lasciato all’esterno con il motore acceso e dai controlli è emerso che lo scooter era stato rubato pochi giorni prima a Misterbianco.

L’uomo, già con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per ricettazione e segnalato all’Autorità Giudiziaria per la violazione della sorveglianza speciale.