Tumori in Sicilia, avanza quello alla prostata con 2.330 casi all’anno

Ogni anno in Sicilia in media sono 2.339 i nuovi casi di tumore della prostata con un tasso medio annuo pari a 95,3 su 100.000 individui. A livello provinciale si registrano tassi di incidenza più elevati nella provincia di Catania (111,4) e Messina (102,2). Mentre a livello distrettuale i tassi più elevati sono a Ribera (136,8) e di Acireale (131,6). E’ quanto emerge dalla quarta edizione (2025) dell’atlante oncologico della Sicilia, per il periodo 2015-2019, a cura dell’assessorato regionale alla salute – dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe).

Il tumore della prostata presenta un rischio cumulativo di incidenza tra 0-84 anni pari a 9,6. La sopravvivenza netta standardizzata a 5 anni a livello regionale è del 87,9%. A Caltanissetta (83,4%) e Siracusa (83,5%) si registra la sopravvivenza più bassa. Sono invece 2.082 i nuovi casi all’anno di tumore del polmone tra gli uomini, al secondo posto per frequenza, mentre tra le donne, con 758 nuovi casi, è il terzo più frequentemente diagnosticato. La frequenza di casi è superiore tra gli uomini, anche a livello provinciale, in particolare tra gli uomini delle Asp di Siracusa (96,5 su 100.000), e Palermo (94,6 su 100.000) e tra le donne delle Asp di Catania (28,8 su 100.000) e Palermo (32,2 su 100.000). A livello distrettuale si registrano tassi elevati per gli uomini nel distretto di Licata (117,7) e per le donne nel distretto sanitario di Palermo (38,6). Il rischio di incidenza (tra 0 e 84 anni) è più elevato tra gli uomini (8.5%) rispetto alle donne (2,4%).

Nonostante sia un tumore frequente, la prognosi in media severa (sopravvivenza a 5 anni 12,2% uomini e 18,2% donne) fa sì che nella popolazione i casi prevalenti siano relativamente pochi, 5.416 dei quali il 73.5% uomini. La sopravvivenza netta standardizzata mostra livelli più bassi della percentuale nell’Asp di Caltanissetta per gli uomini (9,5%) e in quella di Trapani per le donne (16,0%). (ANSA).