Tragedia della strada: incinta di 8 mesi muore in incidente nel giorno suo 25° compleanno

Il giorno del suo 25esimo compleanno si è trasformato in tragedia per Ilaria Forgione, morta nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale a Montenero di Bisaccia (Campobasso).

La giovane, incinta all’ottavo mese, rientrava a casa dopo un pranzo di festeggiamenti insieme al compagno e a un amico di famiglia minorenne quando l’auto su cui viaggiava, una Volkswagen Golf, è uscita di strada lungo la provinciale 55 in contrada San Biase.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vettura ha urtato un muretto in cemento della tubazione idrica ribaltandosi su un fianco. L’impatto è stato fatale: Ilaria è morta sul colpo insieme al bambino che portava in grembo. I vigili del fuoco di Termoli hanno lavorato a lungo, utilizzando cuscini pneumatici per sollevare il veicolo ed estrarre il corpo, ora a disposizione della magistratura di Larino. Il compagno e il giovane passeggero, entrambi feriti, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Timoteo di Termoli: non sono in pericolo di vita