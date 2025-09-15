Stage femminile Under 17 a Frascati, dal 19 al 21 settembre, convocata Maria Laura Occhipinti della Nissa Rugby

La Federazione Italiana Rugby – Comitato Regionale Sicilia ha ufficializzato le convocazioni per lo stage femminile Under 17, in programma a Frascati (in provincia di Roma) dal 19 al 21 settembre 2025.

Tra le atlete selezionate figura anche Maria Laura Occhipinti, tesserata con la Nissa Rugby ASD, che avrà così l’opportunità di rappresentare Caltanissetta, la propria società e la Sicilia in un importante appuntamento di crescita tecnica e sportiva.

Il raduno prevede tre giornate intense di attività: allenamenti congiunti, tornei di rugby a 7 e touch, momenti di confronto e socializzazione con le pari età.

Il programma, curato dallo staff tecnico federale guidato da Giuseppe Costantino e Giorgio Blandino, consentirà alle giovani atlete di vivere un’esperienza formativa di alto livello, arricchita dall’ospitalità delle famiglie del territorio frascatano.

Per la Nissa Rugby, la convocazione di Occhipinti rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto sul settore giovanile e un motivo di orgoglio per l’intero movimento rugbistico nisseno.

Il DG, della società nissena, Andrea Lo Celso sottolinea: “Ennesima convocazione per la nostra Laura, siamo davvero felici ed orgogliosi di questi suoi risultati. Sono sicuro che anche lei, come la Scarantino, riuscirà a trovare un posto tra le grandi. La sua perseveranza e costanza la faranno di certo diventare un’ottima atleta”.