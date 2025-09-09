Sommatino. Completati i lavori di ripristino tettoie della scuola elementare nei due ingressi di via D’Annunzio

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha informato la cittadinanza circa il fatto che sono stati completati i lavori di ripristino delle tettoie della Scuola Elementare site nei due ingressi di via Gabriele D’Annunzio.

Un intervento necessario per garantire maggiore sicurezza e comfort ai nostri bambini e a tutto il personale scolastico. Il sindaco Salvatore Letizia ha così commentato la conclusione dei lavori: “Continuiamo a lavorare con impegno per rendere gli edifici scolastici sempre più accoglienti e sicuri, perché la scuola è la casa del futuro della nostra comunità”.