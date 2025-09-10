Sicilia, Anas. Ripristinata la viabilità sul tratto autostradale della A19 Palermo – Catania in prossimità di Trabia

E’ stata ripristinata la viabilità sull’autostrada A19 Palermo Catania in prossimità di Trabia. L’arteria stradale era stata in precedenza chiusa a causa di un incendio fra i km 17 e 16,200, lungo la carreggiata in direzione Palermo ed in località Trabia (PA).

Era stata prevista una temporanea uscita obbligatoria presso lo svincolo di Trabia con rientro allo svincolo di Altavilla Milicia effettuando un percorso alternativo attraverso la strada statale 113. Ora tuttavia, la situazione è tornata nella normalità e la viabilità è stata pienamente ripristinata, come comunicato da parte dell’Anas.