Sgominato dalla Polizia “drive in” della droga”: l’arrestato consentiva ai clienti di ritirarla senza scendere dall’auto

Un giovane incensurato è stato arrestato dalla Polizia di Stato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale dopo la scoperta di un vero e proprio “drive-in” della droga a Canalicchio.

L’indagine, condotta dai poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina”, ha ricostruito il sistema messo a punto dal giovane che permetteva ai clienti di ordinare, pagare e ritirare la droga senza scendere dall’auto.

Il pusher è stato bloccato in flagranza mentre consegnava la dose a un cliente e trovato in possesso di circa 500 grammi di droga (cocaina, hashish, marijuana e “wax”, una pericolosa sostanza a base di cannabis) e di 1.600 euro in contanti.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.