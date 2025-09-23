Serie D. Snodo importante per la Nissa che vuole battere il Castrum Favara per agganciarlo in classifica

Alzi la mano chi, dopo le prime tre giornate di campionato, si aspettava un Castrum Favara capolista a pari merito con Nuova Igea Virtus e Gela. E soprattutto alzi la mano chi avrebbe immaginato che la quarta di campionato avrebbe proposto un Nissa – Castrum Favara già fondamentale in termini di classifica per la Nissa!

E invece è proprio così. La sfida di mercoledì 24 settembre al “Tomaselli” è di quelle fondamentali per la squadra del presidente Luca Giovannone. Quest’ultimo, da buon psicologo, sa benissimo quanto sia importante per la sua squadra riuscire a battere il Castrum Favara: aggancerebbe gli agrigentini e farebbe un discreto salto in classifica che gli consentirebbe di mantenersi nelle zone medio alte della classifica.

Per Nissa – Castrum Favara non ci saranno i tifosi ospiti. Il prefetto di Agrigento ha vietato la vendita dei biglietti del match per i residenti nella Provincia di Agrigento. In compenso, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, l’accesso alla Curva Nord sarà interdetto ai tifosi della Nissa sia in ingresso (influsso) che in uscita (deflusso), a causa della presenza delle giostre allestite per la festività di San Michele. Pertanto, in occasione della partita di domani contro la Castrum Favara, i tifosi biancoscudati potranno accedere esclusivamente dalla Curva Sud, che resterà regolarmente aperta. Inoltre, per il settore Tribuna è rimasto tutto invariato e che i parcheggi disponibili saranno solo quelli adiacenti al “PalaCannizzaro” e “Curva Sud” lato Delia.

Tornando al match, la Nissa vi arriva sufficientemente carica visto il bel successo conquistato sul campo della Gelbison. Non che ci sia stato tanto tempo per lavorare, ma la squadra ha sempre lavorato bene, per cui, anche se la distanza di tempo tra un impegno e l’altro è breve, c’è da ritenere che i giocatori della Nissa sapranno tirare fuori il meglio di sè.

Di certo il tifo della Nissa sarà incessante e al tempo stesso caloroso verso una squadra che avrà bisogno dell’appoggio dei suoi tifosi per avere ragioni di un avversario fin qui ostico. Insomma, per superare lo scoglio Favara ci vorrà non solo la Nissa, ma anche l’ambiente Nissa puntando sulla coesione e sulla capacità di fare gruppo nei momenti che contano. L’appello, dunque, è a stare accanto alla Nissa, sostenerla e appoggiarla in maniera incondizionata. Anche perchè la squadra di Lello Di Napoli, al di la del risultato maturato, ha comunque dimostrato di avere numeri in grado di mandare chiunque gambe all’aria.

Serve concentrazione, attenzione, rabbia, fame, cinismo, orgoglio: un bel mix di questi ingredienti per puntare a vincere e ad agganciare in classifica proprio i favaresi. Arbitro dell’incontro è Davide Testoni di Ciampino, guardalinee Francesco Quattrotto di Messina e Christian Pino di Barcellona Pozzo di Gotto. Probabile formazione: Castelnuovo (Creuso), Bruno, Marino, Megna, Rapisarda, Palermo, Cittadino, Rotulo, Napolitano, Diaz, De Felice.