Serie D. Niente trasferta per i tifosi della Sancataldese a Milazzo: partita visibile solo acquistando tagliando per diretta streaming della gara

Dopo la trasferta di Barcellona Pozzo di Gotto, ancora una trasferta vietata ai tifosi della Sancataldese. Per la gara in programma nel turno infrasettimanale di mercoledì 24 settembre a Milazzo, come da disposizione della Prefettura di Messina, è stato predisposto il divieto di trasferta per i residenti nel Comune di San Cataldo.
Pertanto, sarà possibile seguire la diretta della partita Milazzo – Sancataldese solo collegandosi al sito https://www.ssmilazzocalcio.it/live acquistato il tagliando online della gara. (Foto Vincenzo Bonelli – Sancataldese Calcio Official)