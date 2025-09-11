Serie D. Niente tifosi per le trasferte della Nissa contro Reggina e Gelbison; la società annuncia il silenzio stampa

La Nissa Fc ha reso noto che, in seguito alla Determinazione n. 28/2025 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS), le partite Reggina-Nissa e Gelbison-Nissa saranno soggette a una misura restrittiva: divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Caltanissetta.

La decisione arriva dopo che il CASMS ha evidenziato come “gli incontri in oggetto presentino elevati profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, a causa delle gravi intemperanze verificatesi lo scorso 31 agosto, in occasione del match Nissa–Sancataldese”. Pertanto, su disposizione delle autorità competenti, per i match in programma contro la Reggina e la Gelbison è stata adottata la seguente prescrizione: Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Caltanissetta.

La Nissa, inoltre, ha comunicato che, fino al termine della gara contro la Gelbison, la società osserverà il silenzio stampa. (foto Claudio Vicari – Nissa FC)