Serie D. La Sancataldese prima esulta con Viscuso, poi viene rimontata dal Messina con doppietta dell’ex Azzara e gol di Tourè

Sconfitta casalinga alquanto amara per la Sancataldese che ha perso 1-3 con il Messina. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con il giovanissimo Giorgio Viscuso, infatti, la squadra ospite ha cambiato ritmo nella ripresa dapprima pervenendo al pari con Azzara e poi raddoppiando con un calcio di punizione, anche questo magistralmente calciato dall’ex Azzara. La Sancataldese ha tentato il tutto per tutto, ma Toure ha siglato ad un minuto dalla fine la rete dell’1-3 che ha tolto ogni velleità di rimonta ai verdeamaranto che hanno così incassato la seconda sconfitta stagionale in campionato.

Un match che ha punito oltremisura una generosa Sancataldese che forse ha pagato a caro prezzo alcuni errori individuali che hanno pesato non poco sull’esito complessivo del match. Ai verdeamaranto, forse, oggi, è mancato il killer instinct, cioè la capacità di chiudere il match quando se n’è presentata l’occasione. Alcuni episodi come la rete annullata a Castro, il pari determinato da un errore dei padroni di casa, e il gol del vantaggio su una punizione che forse non c’era sono stati episodi che hanno pesato su un match che, per il resto, ha detto di una Sancataldese che deve lavorare tanto e bene per centrare l’ennesimo obiettivo stagionale che è e resta la salvezza.