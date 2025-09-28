Serie D. La Sancataldese batte la capolista Gela nel derby provinciale: la risolve Antonio Rozzi

Una Sancataldese maiuscola ha battuto 1-0 la capolista Gela con una prova autoritaria e al tempo stesso determinata. Quella dei verdeamaranto è stata una prestazione tutto cuore e grinta da parte di una squadra ben messa in campo da mister Orazio Pidatella che, al cospetto della capolista Gela, non ha sbagliato una sola mossa.

La Sancataldese si può dire che ha sofferto solo nei primi minuti di gioco quando il Gela ha avuto un paio di belle occasioni su altrettante palle alte nell’area di rigore dei padroni di casa. Passata la sfuriata iniziale degli ospiti, è salita in cattedra la Sancataldese e lo ha fatto con personalità, cuore e carattere.

I verdeamaranto di mister Pidatella non si sono persi mai d’animo riuscendo sempre a mantenersi lucidi e determinati al cospetto di un Gela che non è riuscito a trovare il bandolo della matassa nonostante si sia impegnato al massimo per fare risultato al “Valentino Mazzola”. In questo senso, l’impressione è stata che se la Sancataldese ha vinto, non sia stato per demerito del Gela ma per merito di Chironi e compagni.

La rete decisiva è stata segnata da Antonio Rozzi che ha fatto esplodere di gioia la tifoseria verdeamaranto che, finalmente, ha potuto brindare alla prima vittoria in campionato della sua squadra. Una Sancataldese che ha sfiorato la perfezione tecnica, tattica ed agonistica al cospetto di un Gela generoso al quale è mancato oggi lo spunto giusto per cercare di insidiare la porta dei padroni di casa.

Il gol di Rozzi, di forza, ha permesso alla Sancataldese di conquistare tre punti d’oro al cospetto di una capolista che al Valentino Mazzola” ha dovuto cedere l’intera posta in palio. E ora i verdeamaranto sono attesi da tre sfide di grande importanza come quelle contro Acireale, Paternò e Enna nelle quali la squadra sarà chiamata a ripetere quanto di buono fatto vedere contro il Gela al fine di avviare il lungo quanto lento percorso che porta alla salvezza.