Serie D. La Nissa sconfitta al “Granillo” 1-0 dalla Reggina, ma pesano almeno tre errori sottoporta dei biancoscudati

E’ uscita sconfitta 1-0 la Nissa dalla sfida del Granillo con la Reggina. La rete di Ferraro con deviazione di Megna ha deciso un match nel quale la Nissa ha giocato un gran match nel primo tempo calando poi nel secondo.

Addirittura l’impressione è che, nel primo tempo, se De Felice prima e Diaz poi non avessero fallito sottoporta due facili palloni per portare in vantaggio i biancoscudati, la Nissa avrebbe potuto non solo pareggiare i conti ma anche portarsi in vantaggio!

Se a queste due palle gol aggiungiamo quella avuta al 40′ con Kragl che ha sbagliato il passaggio per De Felice solo davanti la porta reggina, si comprende bene che la partita di Reggio Calabria avrebbe dovuto e potuto prendere una piega diversa rispetto a quella che poi ha preso.

Non che la Reggina non abbia fatto nulla per farla propria: la formazione di casa, dopo il gol, ha confezionato altre due palle gol; sulla prima al 40′ di Ferraro Creuso è stato straordinario, sulla seconda, al 54′ ancora di Ferraro ad inizio ripresa la palla è finita di poco fuori.

La Nissa, tuttavia, dopo un ottimo primo tempo, nella ripresa s’è spenta e non ha più portato reali pericoli alla porta della Reggina che ha potuto controllare la partita senza particolari patemi. Ovviamente non si tratta di una sfida decisiva: siamo alla seconda giornata e la classifica è ancora corta nel girone I di serie D; tuttavia, questa è una sconfitta sulla quale il tecnico Di Napoli dovrà lavorare tanto e bene.

Sicuramente la Nissa ha mostrato personalità nel primo tempo; nella ripresa, invece un calo che non ha permesso di produrre particolari pericoli alla porta avversaria. Creuso s’è distinto, ma anche Palermo, ma è chiaro che occorre alzare l’asticella del ritmo e dell’intensità per cominciare ad alzare il rendimento dei singoli e del collettivo e poter finalmente commentare la prima vittoria di questa Nissa in campionato. (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)