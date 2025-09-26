Serie D. La Nissa a Ragusa punta al tris ripartendo dalle vittorie su Gelbison e Castrum Favara

Ripartire dalle ultime due partite nelle quali, battendo due forti squadre come Gelbison e Castrum Favara, s’è portata a quota 7 in classifica, ma soprattutto ripartire dal gol di Kragl per azzerare incomprensioni ed errori, nervosismi e malintesi.

E’ quello che è chiamata a fare la Nissa che domenica scende in campo a Ragusa. Gli iblei fin qui non hanno mai vinto in campionato: hanno fatto 2 punti, hanno segnato appena 2 gol subendone 5. Insomma, non proprio uno score esaltante quello della compagine ragusana. Tuttavia, in casa Nissa si sa che quando si va a Ragusa c’è sempre da soffrire, e allora occhio ad una partita che la squadra di Lello Di Napoli deve far propria nel risultato e, se possibile, anche nel gioco.

Il tecnico biancoscudato, forte di una rinnovata fiducia da parte del presidente Giovannone, vuol dare continuità al rendimento della sua squadra, ecco perchè la trasferta di Ragusa è ritenuta fondamentale per segnare un punto a favore di quella continuità che la passata stagione è stata un tallone d’Achille per la Nissa.

Considerata l’ampiezza della rosa, Di Napoli potrebbe schierare: Castelnuovo, Marino, Megna, Agnello, Bruno, Rapisarda, Napolitano, Palermo, Diaz, Rotulo, Terranova. Arbitro dell’incontro sarà Luigi Pica, guardalinee Andrea Scionti di Roma 1 e Carlo Silvano di Civitavecchia.

La tifoseria biancoscudata, dopo aver dovuto rinunciare a presenziare a due trasferte di fila a Reggio e a Vallo della Lucania, potranno assistere in prima persona alla partita al costo di 10 euro. I biglietti di Ragusa – Nissa sono acquistabili sul link: https://www.postoriservato.it/…/asd-ragusa-28-settembre…

Oppure presso la biglietteria adiacente lo stadio Aldo Campo, a partire dalle ore 11.30 di domenica 28 settembre. I Biglietti sono NOMINATIVI, quindi per l’acquisto occorre essere muniti di DOCUMENTO D’IDENTITÀ. La diretta streaming della partita sarà sul sito internet www.ragusacalciotv.it al costo di 8 euro.