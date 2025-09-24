Serie D. Il Gela non fallisce un colpo, batte 3-0 la Vigor Lamezia e conferma la testa della classifica

Gran vittoria 3-0 per il Gela di Gaspare Cacciola. La compagine del Golfo ha superato con un netto 3-0 finale i calabri della Vigor Lamezia, formazione con 6 punti in classifica. Partita dura e difficile, quella del Vincenzo Presti sbloccata nel primo tempo da un bel gol di Cangemi sotto porta. Una rete, quella messa a segno dal giocatore gelese dopo 23 minuti, che ha dato nuove energie e slanci al Gela.

Nella ripresa a salire in cattedra è stato invece Seby Aperi (nella foto). L’attaccante ha dapprima raddoppiato con un gran gol al minuto 68, dopo di che lo stesso bomber Aperi ha servito il tris proprio nel finale di partita al minuto 86 mettendo in pratica il risultato in cassaforte.

Per il Gela un sogno che continua: la squadra del Golfo è ora a quota 10 in classifica e in attesa del risultato finale della partita dell’Igea Virtus, al momento è in testa alla classifica del girone I di serie D. E domenica prossima grande derby provinciale con la Sancataldese allo stadio Valentino Mazzola per un super match che promette gol e spettacolo con un Gela rinvigorito ed esaltato da un avvio di campionato davvero speciale. (Foto Gela Calcio)