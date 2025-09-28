Serie D. Antonio Emma torna al Gela Calcio: sarà il Responsabile dell’Area Tecnica

Un comunicato breve ma significativo per annunciare il ritorno di Antonio Emma al Gela Calcio. E’ quello che la società del Golfo ha emesso nelle scorse ore. “Dopo la storica vittoria dei playoff di Eccellenza che ha sancito il ritorno del Gela Calcio in Serie D, la società è lieta di annunciare anche il ritorno di Antonio Emma in biancazzurro, questa volta in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica”.

Dunque, un ruolo importante, quello che, ancora una volta, sarà affidato ad Antonio Emma in seno alla società del Gela Calcio. Per altro, il dirigente nisseno oggi presenta anche il vantaggio di una conoscenza a 360 gradi dell’ambiente calcistico e sportivo gelese che va ad unirsi alle sue note conoscenze, competenze e capacità che ne fanno uno dei dirigenti più preparati del panorama calcistico siciliano attuale.

La società del Gela Calcio ha pertanto augurato ad Antonio Emma, che torna a Gela con entusiasmo e determinazione, il più caloroso bentornato e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura calcistica e sportiva insieme.