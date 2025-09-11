Serie D. Alla Nissa arriva il giovane Federico Napolitano (2007)

Federico Napolitano è diventato un nuovo giocatore della Nissa. Il ragazzo, classe 2007, esterno sinistro con capacità di interpretare sia il ruolo di difensore che quello di centrocampista laterale.
Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Lazio, Napolitano proviene dal Teramo, squadra che milita in Serie D, con cui ha disputato l’ultima stagione, mettendosi in luce nonostante la giovane età. Il club accoglie con piacere questo innesto che andrà a rinforzare il gruppo under della prima squadra, coerentemente con il progetto tecnico orientato alla valorizzazione dei giovani talenti.