Serie D. Al “Valentino Mazzola” Sancataldese per la prima vittoria, Gela per confermare il primato

Il derby provinciale che nessuno si sarebbe aspettato dopo 4 giornate. E’ sicuramente quello tra la Sancataldese e il Gela. In pochi avrebbero immaginato di trovarsi di fronte una Sancataldese senza una sola vittoria opposta ad un Gela che, invece, comanda solitario la classifica del girone I del campionato di serie D.

E invece queste prime 4 giornate hanno proposto proprio questo: una Sancataldese di Orazio Pidatella generosa ma fin qui incapace di tradurre in gol le occasioni che arrivano; un Gela di Gaspare Cacciola che, invece, propone una fase di finalizzazione da grande squadra con Sarao in grande spolvero e Aperi che sta mantenendo fede alle aspettative che la dirigenza gelese ha riposto su di lui quando lo ha ingaggiato.

Dunque, un quasi testa coda, quello che andrà in onda domenica al “Valentino Mazzola” tra due squadre che hanno altrettante tifoserie in grado di sostenere i loro giocatori in maniera sempre commovente, ma soprattutto che hanno cuore e carattere da vendere. Ecco perchè il derby provinciale di domenica si annuncia scoppiettante tra due squadre che, per motivi diversi, hanno bisogno di vincere.

La Sancataldese per conquistare la prima vittoria e avviare il lungo, difficile duro cammino che porta alla salvezza; il Gela per confermare la testa solitaria della classifica e dimostrare di non essere un fuoco di paglia. Il match, almeno sulla carta, sembrerebbe pendere tutto dalla parte degli ospiti, ma quando di mezzo c’è la Sancataldese, il Valentino Mazzola e il tifo del Commando Neuropatico, le cose non è detto che vadano propriamente in questo modo.

I verdeamaranto hanno sempre dimostrato di essere una compagine in grado di esaltarsi nei momenti più difficili della stagione. Ecco perchè può uscirne fuori una sfida tutta da vivere e da godere, un derby da inserire alla voce “Indimenticabile”.

La trasferta non sarà vietata alla tifoseria gelese che, dunque, potrà assistere al match nel settore ospiti dello stadio Mazzola. Sono attesi a San Cataldo non meno di 400 tifosi gelesi con pullman. Una festosa maxi invasione alla quale il Commando Neuropatico e la tifoseria verdeamaranto risponderà in termini numerici e di entusiasmo. Questo il costo dei biglietti:

Questi i prezzi in prevendita e online:

Gradinata centrale 16 euro

Gradinata centrale RIDOTTO* 14 euro

Gradinata laterale settori A-B-D-E-F 13 euro

Gradinata laterale settori A-B-D-E-F RIDOTTO* 11 euro

Curva 8 euro

Curva RIDOTTO* 6 euro

Settore OSPITI 13 euro

I prezzi escludono la commissione pari ad 1 euro

*(donna e under da 13 a 17 anni) Gratis sino a 12 anni

Punti vendita a San Cataldo:

Tabaccheria MENNA C. Vittorio Emanuele n. 98

Tabaccheria CAMMARATA C.Vittorio Emanuele n. 13

Tabaccheria GIGANTE V. Babbaurra n. 201

Link per l’acquisto online dei tagliandi: https://www.postoriservato.it/…/asd-sancataldese-calcio

La prevendita si chiuderà domenica mattina alle 11.

Gradinata centrale 19 euro

Gradinata centrale RIDOTTO* 17 euro

Gradinata laterale settori A-B-D-E-F 16 euro

Gradinata laterale settori A-B-D-E-F RIDOTTO* 14 euro

Curva 10 euro

CURVA RIDOTTO* 8 euro

Settore OSPITI: 16 euro

I prezzi escludono la commissione pari ad € 1

*(donna e under da 13 a 17 anni) Gratis sino a 12 anni.

Arbitrerà Sancataldese – Gela Luca Pasqualini di Macerata, guardalinee Riccardo Targa di Padova e Alex Scaldaferro di Vicenza. (Foto Sancataldese Calcio Official – Vincenzo Bonelli e Gela Calcio – foto Davide Gerbino)