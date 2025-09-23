Serie D. A Milazzo Sancataldese a caccia della prima vittoria stagionale in campionato

Cercasi prima vittoria stagionale. E’ quanto chiede la Sancataldese di capitan Fabio Calabrese che mercoledì 24 settembre alle 18, nell’ambito del turno infrasettimanale del campionato, valevole per la 4^ giornata, affronta in trasferta l’ostico Milazzo.

Un confronto che vede i verdeamaranto con un solo punto in classifica, per di più ottenuto nel match contro l’Athletic Palermo giocando in superiorità numerica la partita per 70 minuti! Insomma, è proprio il caso di dire che in casa Sancataldese l’obiettivo è quello di scrollarsi di dosso questo periodo di apatia che, fin qui, ha prodotto 1 punto in tre partite.

Troppo poco per una Sancataldese che, dopo la vittoria nel derby con la Nissa, s’è quasi spenta senza riuscire a ritrovare quei guizzi che l’avevano visto protagonista nel derby con i biancoscudati al Tomaselli. Con il Milazzo, inutile dire, l’obiettivo è fare punti: 1 o 3 non importa; l’importante è non uscire a mani vuote dallo stadio di Milazzo.

Ecco perchè mister Orazio Pidatella ha caricato al massimo la squadra alla vigilia di questo importante incontro: occorre una reazione, e per di più senza il sostegno del gruppo Neuropatico. Infatti, è stata vietata la vendita di biglietti a residenti in provincia di Caltanissetta. Il tecnico e la dirigenza sono fiduciosi in vista di un confronto che si annuncia scoppiettante tra due squadre che vogliono vincere per dimostrare il loro valore. Aribitrerà l’incontro Costanzo Cafaro di Alba – Bra; guardalinee Fabio Cattaneo di Monza e Abibakr Darwish di Milano.