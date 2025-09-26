Seconda Categoria, l’anticipo. L’Atletico Nissa vuol subito lasciare il segno; il Terranova Gela sfida il Lagoreal

C’è grande attesa negli ambienti calcistici nisseni per l’esordio nel campionato di Seconda Categoria dell’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina (nella foto con Simone Alaimo). La squadra nissena gioca oggi l’anticipo di campionato affrontando fuori casa il Gagliano (ore 15,30).

Impegno subito intrigante per la squadra di Giacomo Serafini, ma soprattutto un test che dovrà servire per comprendere la caratura tecnica ed agonistica della squadra nissena. In estate l’Atletico Nissa si è rinforzata al massimo con l’innesto di diversi giocatori. Ora tuttavia la parola passa al campo, con la squadra di mister Serafini che dovrà tradurre tutte le buone intenzioni in gol e punti.

Domenica 28 settembre invece il Terranova Gela farà il suo esordio in campionato affrontando in casa gli ennesi del Lagoreal (ore 15,30). Anche qui una gran bella sfida tra i padroni di casa che vogliono subito partire con il piede giusto in campionato, e gli ennesi che, invece, sono accreditati di un bel gruppo che può mettere in difficoltà chiunque.