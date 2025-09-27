Seconda Categoria. Esordio con pari 2-2 per l’Atletico Nissa sul campo del Gagliano: a segno Salinitro e Princiotta

Finisce in parità 2-2 l’esordio dell’Atletico Nissa sul campo del Gagliano. Partita non semplice per i nisseni che hanno disputato una gara parecchio gagliarda e al tempo stesso volitiva nella quale ha messo in evidenza un ottimo gruppo squadra.

L’Atletico Nissa di mister Giacomo Serafini è andato a segno con Salinitro, ex Serradifalco, e il bomber Princiotta in una gara nella quale i padroni di casa sono invece andati a rete con Ingarao e Scardilli. Il tutto nel contesto di una partita molto combattuta sino alla fine.

Significativa anche la presenza di numerosi tifosi che hanno sostenuto dal primo all’ultimo minuto la squadra del presidente Salvatore Messina in un confronto non facile in quanto la squadra di casa s’è dimostrata un avversario alquanto ostico e al tempo stesso mai domo.