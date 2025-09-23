Sanzionato dalla Polizia autista di un autocarro filmato mentre effettua sorpassi pericolosi lungo la Catania – Gela

La Polizia Stradale di Gela, nell’ambito della costante attività di prevenzione e contrasto alle condotte di guida pericolose, ha accertato gravi violazioni a carico di un conducente di autocarro appartenente ad una società di autotrasporto per conto terzi.

L’attività è stata condotta dal Distaccamento Polizia Stradale di Gela congiuntamente al Commissariato di Pubblica Sicurezza, a seguito della diffusione, su un noto social network, di un filmato in cui si notava un autoarticolato effettuare sorpassi estremamente pericolosi in curva lungo la strada statale che conduce da Catania verso Gela, strada a doppio senso di circolazione; condotte tali da porre in serio pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada. Gli agenti della Polizia Stradale, dopo alcuni accertamenti, sono riusciti a individuare la società proprietaria del mezzo e il conducente responsabile delle manovre vietate.

Nel prosieguo dell’attività, attraverso accurati controlli sul dispositivo cronotachigrafo del veicolo, sono emerse gravi irregolarità sui tempi di guida e di riposo del conducente, in violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di autotrasporto. Per tali infrazioni sono state elevate sanzioni amministrative per circa 600 euro sia nei confronti del conducente che della società di autotrasporto, ritenuta corresponsabile.